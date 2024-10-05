В Харькове прогремел взрыв

Поздно вечером 5 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Вследствие этого в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Заметим, что на момент взрыва в области была объявлена ​​воздушная тревога.

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В Харькове прогремели взрывы

Ориентировочно в 20:48 на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за запуска врагом дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали о БПЛА в этом регионе. Уже в 21:52 появились первые сообщения о слышавших там взрывах.

В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

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В полиции Харьковской области советуют не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги. "О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий, не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", – напоминают там.