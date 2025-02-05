Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Воздушных силах предупреждали об угрозе.

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Что известно о взрыве в Харькове

В ночь на 6 февраля около 23:20 в Харькове в очередной раз прогремели взрывы.

В Харькове был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов поделился, что по предварительной информации, вражеский БПЛА ударил по Киевскому району города. Он отметил, что детали выясняют.

Впоследствии он уточнил, что оккупанты атаковали один из крупнейших рынков Харькова в Киевском районе города.

По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала,

– рассказал городской голова.

Эту информацию также подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что город атаковали БпЛА "Герань".

Добавим, что в 23:04 в Воздушных силах сообщили, что в направлении Харькова движется вражеский БпЛА с севера. Заметим, что через три минуты там заявили о движении скоростной цели в направлении города.

Добавим, что в 23:23 там снова сообщили о движении вражеских БпЛА в направлении Харькова с северо-востока.