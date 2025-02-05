Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. В Повітряних силах попереджали про загрозу.
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Що відомо про вибух у Харкові
У ніч на 6 лютого близько 23:20 у Харкові в черговий раз пролунали вибухи.
У Харкові було чутно вибух,
– йдеться у повідомленні.
Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився, що за попередньою інформацією, ворожий БпЛА вдарив по Київському району міста. Він зазначив, що деталі з'ясовують.
Згодом він уточнив, що окупанти атакували один з найбільших ринків Харкова у Київському районі міста.
За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила,
– розповів міський голова.
Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що місто атакували БпЛА "Герань".
Додамо, що об 23:04 в Повітряних силах повідомили, що в напрямку Харкова рухається ворожий БпЛА з півночі. Зауважимо, що через три хвилини там заявили про рух швидкісної цілі в напрямку міста.
Додамо, що о 23:23 там знову повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.