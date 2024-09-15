В Харькове серия взрывов: оккупанты снова наносят удары КАБами

Днем 15 сентября в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики еще раз атакуют КАБами.

Взрывы на Харьковщине прогремели около 15 часов. Что уже известно о вражеской атаке, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Взрывы в Харькове 15 сентября

В 15:08 Воздушные силы заявили, что в Харьковской области ракетная опасность. Уже через несколько минут написали о вражеских КАБах. Защитники призвали: "Харьков, в укрытие!"

Около 15:18 Суспильное написало о серии взрывов в Харькове. Это также подтвердила полиция.

Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!

– подчеркнул председатель ОВА Олег Синегубов.

Городской глава Игорь Терехов также призвал местных быть осторожными, ведь агрессор совершил повторные пуски управляемых авиационных бомб.

Повторные пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине. Внимание! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– заявили Воздушные силы в 15:22.

А уже через три минуты украинские военные снова сообщили о КАБ на Харьков.

Оккупанты ударили КАБом в районе Дергачей,

– написал начальник Дергачевской ГВА в 15:33.

Вячеслав Задоренко отметил, что информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.