В Харькове прогремели взрывы во время тревоги: местные говорят о многочисленных прилетах

В Харькове и области снова прогремел ряд взрывов. Перед этим в городе объявили о воздушной тревоге.

Соответствующую информацию сообщили местные жители. Известно, что последний раз россияне ночью атаковали Харьков против 26 июля.

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На Харьковщине снова взрывы

Воздушная тревога в городе и области была объявлена ​​ориентировочно в 4 часа 27 июля. Только ориентировочно в 04:32 в городе раздались взрывы.

Три мощных взрыва прогремели в Харькове. Серия из еще по меньшей мере трех взрывов прозвучала вне города,

– сообщило Суспільне.

В местном телеграмм-канале "Харьков Life" написали: "В области раздалось еще несколько взрывов. Пишут, что сработало ПВО". Также люди рассказали, что было ориентировочно 7 "прилетов".

Отбой воздушной тревоги в Харьковской области объявили ориентировочно в 05:13 27 июля.

Кратко об атаке на Харьковщину

В ночь на 26 июля россия снова атаковала Харьков. Известно, что ракеты попали в Слободский район города. российские оккупанты повредили предприятие, многоэтажное здание и автосалон.

Ночью против 25 июля оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области. В городе попали в Дом культуры, в котором находились люди. К счастью, 4 удалось спасти. Однако 3 мертвых спасатели вытащили из-под завалов, а еще одного человека будут искать 27 июля.

23 июля россияне снова обстреляли Харьков из "Гиацинтов". Тогда в двух местах пострадал центр города и учебное заведение.

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