Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 3:49 2 сентября. Перед тем отбой в регионе был фактически час, ведь красной область была с 22:25 1 сентября до 02:48 2 сентября.

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Что известно о взрыве в Харькове

Опять в Харькове был слышен взрыв. В городе или на его окраинах – выясняем,

– заявил Терехов в 5:31 2 сентября.

Городской голова Харькова ориентировочно в 6:05 отметил, что в Индустриальном районе города от удара ракетой вспыхнул пожар в садовом товариществе.

О жертвах и пострадавших – пока информация не поступала,

– сказал Терехов.

По словам мэра, тип ракеты также устанавливают.

К сожалению, накануне 1 сентября Россия снова цинично атаковала Харьков. Оккупанты ударили по Харьковскому дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе, возле Гидропарка в Киевском районе.

К сожалению, в результате атаки врага уже 47 человек получили ранения. Среди них семеро детей, у самого маленького пострадавшего – трехмесячного мальчика – острая реакция на стресс.