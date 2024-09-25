В Харькове прозвучала серия взрывов

В ночь на 25 сентября Россия продолжает атаковать Украину. К сожалению, на этот раз взрывы слышали в Харькове.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Заметим, что на момент взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

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В пригороде Харькова прогремели взрывы

Еще накануне вечером, в 21:44, на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу. Уже в 01:28 появились первые сообщения о слышавших в городе взрывах.

В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны,

– написал Терехов.

Позже мэр уточнил, что взрывы прогремели в близком пригороде. Мониторинговые каналы также отмечали, что враг атаковал баллистикой. Незадолго после этого в Харькове, как сообщили корреспонденты Суспільного, прогремели повторные взрывы.

Уже через шесть минут в Харькове в третий раз было громко.

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К слову, накануне Россия посреди дня цинично ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Враги фактически разбили хлебопекарный завод. Также оккупанты попали в многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые.