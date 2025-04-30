В Харькове российский БпЛА попал в АЗС, вспыхнул пожар

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вечером 30 апреля взрывы слышали в Харькове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

Так, взрывы в Харькове прогремели примерно в 23:34, пишет Суспільне. Игорь Терехов сообщил о попадании.

Есть попадание вражеского БПЛА – предварительно – "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется,

– указал Терехов.

Вскоре мэр города уточнил, что попадание произошло в АЗС в Киевском районе.

Кстати, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Отметим, воздушная тревога в городе была объявлена в 23:24, а в области – в 21:31. Причиной стала угроза ударов российских БпЛА.