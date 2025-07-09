Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Харькове

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Вечером 8 июля оккупанты снова запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Под прицелом врага в очередной раз оказался Харьков.

Так, около 2 часов ночи 9 июля там прозвучало несколько взрывов.

Отметим, что в 1:56 Воздушные силы информировали о движении БпЛА в направлении Харькова с востока. О первом взрыве в регионе через минуту, а именно в 1:57.

В течение 10 минут в городе прогремело 5 взрывов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что после полуночи взрывы прогремели и в Киеве. Также враг атаковал с помощью БпЛА мирные населенные пункты Киевской области. Ночью стало известно, что в Броварском районе в результате вражеской атаки была ранена женщина.