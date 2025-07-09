Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Харкові

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня окупанти знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Під прицілом ворога вкотре опинився Харків.

Так, близько 2 години ночі 9 липня там пролунало кілька вибухів.

Зазначимо, що о 1:56 Повітряні сили інформували про рух БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Про перший вибух в регіоні через хвилину, а саме о 1:57.

Протягом 10 хвилин в місті пролунало 5 вибухів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що після опівночі вибухи пролунали і в Києві. Також ворог атакував за допомогою БпЛА мирні населені пункти Київщини. Вночі стало відомо, що в Броварському районі унаслідок ворожої атаки було поранено жінку.