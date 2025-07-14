В Харькове прогремели взрывы

Россияне продолжают атаковать украинские города с помощью ударных беспилотников, сообщали об угрозе. Из-за этого взрывы слышали в Харькове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, в регионе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 09:35. Опасность для областного центра объявили в 11:24. Воздушные силы сообщали об активности беспилотников в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Во время тревоги находитесь в укрытиях,

– отмечали там.

Уже в 12:44 обнародовали сообщение о взрывах в Харькове. Согласно обнародованной информации, громко было на севере города. Пока ни городской голова, ни руководитель местной ОВА не комментировали эти сообщения.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого несколько взрывов с разницей в почти час прогремели в Сумах. Деталей относительно потенциальных последствий пока не обнародовали. Местные власти также не комментировали взрывы.