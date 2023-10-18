Сообщается, что россияне наносят ракетные удары по городу. В Харькове объявлена воздушная тревога.
Удар по многоэтажке в центре Запорожья: все, что известно об атаке и последствиях
Россияне ударили по Харькову
Около 11:47 в Харькове раздался взрыв. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по городу и области. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.
На фоне этого Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей. Одновременно с ударом по Харькову в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове есть определенные проблемы со светом. Соответствующие службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации подачи электроэнергии. Глава Харькова сообщил об ударе по индустриальному району – информация пока предварительная.
В результате атаки пострадала гражданская женщина 67 лет. Раненая женщина находится в состоянии средней тяжести – она имеет осколочное ранение голени. Ее госпитализировали в больницу.
В этот день россияне атаковали и другие города
- Утром 18 октября россияне атаковали Днепр, а после СМИ сообщили, что в Запорожье тоже прогремел взрыв. Его слышали в нескольких районах города.
- По предварительным данным, россияне выпустили по Запорожью баллистические ракеты "Искандер". Ранее были зафиксированы пуски этого вооружения из района оккупированного Крыма.
- Ночью Запорожье тоже было под вражеским огнем – оккупанты атаковали жилой дом в центре города. Известно о по меньшей мере 6 запущенных по городу ракетах во время ночной атаки.