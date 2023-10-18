Сообщается, что россияне наносят ракетные удары по городу. В Харькове объявлена воздушная тревога.

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Россияне ударили по Харькову

Около 11:47 в Харькове раздался взрыв. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по городу и области. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

На фоне этого Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей. Одновременно с ударом по Харькову в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове есть определенные проблемы со светом. Соответствующие службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации подачи электроэнергии. Глава Харькова сообщил об ударе по индустриальному району – информация пока предварительная.

В результате атаки пострадала гражданская женщина 67 лет. Раненая женщина находится в состоянии средней тяжести – она имеет осколочное ранение голени. Ее госпитализировали в больницу.

В этот день россияне атаковали и другие города