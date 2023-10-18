Повідомляється, що росіяни завдають ракетних ударів по місту. У Харкові оголошена повітряна тривога.

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Росіяни вдарили по Харкову

Близько 11:47 у Харкові пролунав вибух. Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів по місту та області. Він закликав містян залишатися в укриттях.

На фоні цього Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей. Одночасно з ударом по Харкову у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові є певні проблеми зі світлом. Відповідні служби одразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації подання електроенергії. Голова Харкова повідомив про удар по індустріальному району.

Внаслідок атаки постраждала цивільна жінка 67 років. Поранена жінка перебуває у стані середньої тяжкості – вона має осколкове поранення гомілки. Її шпиталізували до лікарні.

Цього дня росіяни атакували й інші міста