Более того, агрессор целится даже по любителям "русского мира". Очень показательную историю обнародовал активист Сергей Стерненко.

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Так, в одном из домов Харькова неизвестные "сторонники войны", как заметил активист, слушали песню "Офицеры-россияне", похоже, Олега Газманова.

Менее чем через час в это же здание прилетела российская ракета.

Еще раз повторю: российским пулям, снарядам и ракетам плевать, за россию вы или против. Россияне пришли к нам, чтобы убивать всех. И пророссийских тоже. К сожалению, до некоторых это до сих пор не доходит,

– написал Стерненко.

Что показательно, у этой песни, которую мы не рекомендуем слушать, есть такие строки "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца".

В Харькове слушают российскую песню: смотрите видео