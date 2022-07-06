Ба більше, агресор цілиться навіть по любителях "русского міра". Дуже показова історію оприлюднив активіст Сергій Стерненко.

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Так, у одному з будинків Харкова невідомі "прихильники війни", як власне зауважив активіст, слухали пісню "Офіцери-россіянє", схоже, Олега Газманова.

Менше ніж за годину у цей же будинок прилетіла російська ракета.

Вкотре повторю: російським кулям, снарядам та ракетам плювати, за росію ви чи проти. Росіяни прийшли до нас, щоб вбивати усіх. І проросійських також, На жаль, до деяких це досі не доходить,

– написав Стерненко.

Що показово, у цієї пісні, яку ми не радимо слухати, є такі рядки "Офіцери, офіцери, ваше серце під прицілом за Росію і свободу до кінця".

У Харкові слухають російську пісню: дивіться відео