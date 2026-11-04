"Охотилась" за командными пунктами: в Харькове задержали российскую информаторшу

3 ноября СБУ задержала в Харькове местную жительницу, которая помогала врагу корректировать обстрелы города. Фигурантка искала запасные командные пункты Сил обороны и готовила теракты против военных.

Как сообщили в Telegram Службы безопасности Украины, вражеские атаки наводила завербованная оккупантами продавщица местного магазина. В поле зрения российских спецслужб женщина попала из-за регулярных прокремлевских комментариев в интернет-сообществах.

Как действовала вражеская пособница?

После дистанционного вербовки информаторша самостоятельно пешком обходила улицы Харькова, пытаясь обнаружить скрытые объекты с военными.

На камеру мобильного телефона она фиксировала фасады зданий, возле которых замечала личный состав и технику защитников, поскольку захватчики планировали серию прицельных воздушных ударов.

Кроме того, следующей задачей харьковчанки должно было стать непосредственное участие в подготовке терактов против военнослужащих, находившихся на ротации после боевых действий на передовой.

Злоумышленница отслеживала места стоянки военного транспорта, фотографировала эти площадки и отправляла снимки российскому куратору.

Киберспециалисты украинской спецслужбы своевременно зафиксировали преступные контакты и задержали фигурантку по месту жительства. Во время обыска в доме обнаружили смартфон с файлами военных объектов и перепиской в мессенджере.

Какое наказание грозит задержанной?

Следователи сообщили женщине о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины во время действия военного положения.

В настоящее время суд поместил ее под стражу, злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы, при этом правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о государственной измене.

Ранее контрразведка также разоблачила военнослужащего ВСУ, который передавал россиянам координаты укреплений на южном фронте.