В Харькове слышали взрыв

В Харькове днем 2 июля слышали взрыв в северных районах города. Перед этим в области сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают журналисты Суспильного. Призываем читателей не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.

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В Харькове слышали взрывы

Тревогу на Харьковщине объявили раньше – около 12:46. Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, поэтому существовала угроза применения авиационных средств поражения.

Около 13:20 начальник Дергачевской МВА сообщил, что для Харьковщины также есть угроза обстрела баллистикой. Через несколько минут, около 13:28 в Харькове слышали взрывы.

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Как пишут в сети, взрывы слышали жители северных районов Харькова. Сейчас местные власти не комментировали события.

В 13:35 угроза баллистики распространилась и на другие области. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.