Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступят сообщения об отбое воздушной тревоги.

Заметьте Это терроризм, – победитель "Голоса страны" рассказал, как живет оккупированная Харьковщина

Харьков. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов".

Оккупанты снова ударили по Харькову

В ночь на 26 июня российские оккупанты обстреляли Харьков. Местные жители сообщили, что в результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары. По данным СМИ, прогремели 3 взрыва.