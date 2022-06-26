Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступят сообщения об отбое воздушной тревоги.
Заметьте Это терроризм, – победитель "Голоса страны" рассказал, как живет оккупированная Харьковщина
Харьков. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
Оккупанты снова ударили по Харькову
В ночь на 26 июня российские оккупанты обстреляли Харьков. Местные жители сообщили, что в результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары. По данным СМИ, прогремели 3 взрыва.
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