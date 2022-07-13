Людям следует оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой. О тревоге в Харькове сообщили около 23:57. Фактически за минуту поступила информация о звуках взрывов.
Важно В Харькове сейчас очень опасно, – советница председателя ОВА Попова
Впоследствии сообщили о взрывах на Запорожье. Пока официальных комментариев от властей нет.
Где объявили тревогу
- Харьковская область,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская.
Напомним, что ни в коем случае нельзя публиковать в сеть фото и видео взрывов или "прилетел". Это лишь поможет врагу скорректировать огонь.
Предыдущие обстрелы Харькова и Запорожья
- россияне 12 июля ударили по Индустриальному району Харькову. В разных местах возникло 6 пожаров. Их потушили. Также 5 человек получили ранения.
- В Запорожье 13 июля примерно в 14:30 прозвучали взрывы. Тогда воздушную тревогу объявили по всей стране. В ОВА подтвердили – были 2 "прилета": 2 крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе, там возник пожар. Сейчас известно о 7 пострадавших. Правда, это количество может возрасти, ведь под завалами еще могут быть люди.