Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что две крылатые ракеты попали в цех в Днепровском районе города.

Ранее Во всех регионах Украины была воздушная тревога: в Запорожье раздались взрывы

После обстрела возник пожар

Сразу после ракетных обстрелов возник пожар. Ранее было известно о семи раненых, однако это количество может увеличиться. На месте работают все соответствующие службы, они стараются как можно быстрее и тщательнее разобрать завалы.

Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди,

– сказал Старух.