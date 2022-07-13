Всем необходимо пройти в укрытие. Сообщения о воздушной опасности прозвучали около 14:20 – 14:25.

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В Запорожье сообщили о взрывах

Сначала сирены услышали жители южных, центральных и части восточных областей. Впоследствии воздушная тревога распространилась по всему Западу и Востоку. Последним "покраснел" Донбасс. Исключение – только Херсонская область, которая находится под временной оккупацией.

Почти сразу же после сигнала появились сообщения о взрывах в Запорожье. Местных жителей просят не покидать укрытий. Также взрывы слышали и в Белой Церкви Киевской области. Вероятно, в области сработало ПВО.

Подтвердили "прилеты" по запорожскому предприятию

Впоследствии Запорожская ОВА подтвердила – было сразу два "прилета" вражеских ракет. Попали россияне по одному из предприятий. Информация о пострадавших и масштабе разрушений впоследствии будет уточнена.

Карта воздушных тревог / Скриншот с карты Вадима Клименко

В ночь на 13 июля во многих областях Украины была тревога

Отметим, что в ночь на 13 июля во многих областях Украины услышали сирены, предупреждающие о воздушной опасности. После этого взрывы прогремели в Харькове. А поздним вечером 12 июля неспокойно было в Никополе. Глава РГА призвал местных жителей немедленно покинуть улицы и пройти в укрытие.

Днем 12 июля сирены звучали во всех западных областях. К счастью, никаких взрывов не было зафиксировано и уже вскоре сообщили об отбоях.

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Ракетные обстрелы Украины: последние новости

13 июля враг выпустил по Одесчине сразу 4 ракеты. Они самоликвидировались и ни одна из них не долетела до цели.

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил, что жителям региона следует внимательно относиться к сирене. Повторные ракетные удары возможны, потому что враг "прощупывает" оборону.

Число жертв ужасных ракетных обстрелов Часового Яра в Донецкой области возросло до 47 человек. россияне просто уничтожили полностью 2 подъезда многоэтажки.

Также оккупанты ударили ракетой и по Баштанке Николаевской области. Погиб один человек. Обстрел повредил котельную, произошла утечка газа.

Смотрите в видео – какая ситуация сейчас на фронте: