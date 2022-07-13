Усім необхідно пройти в укриття. Повідомлення про повітряну небезпеку пролунали близько 14:20 – 14:25.

До теми На Херсонщині бої, а Донеччину ворог цинічно обстріляв: як минула ніч у регіонах

У Запоріжжі та Білій Церкві повідомили про вибухи

Спочатку сирени почули мешканці південних, центральних та частини сзідних областей. Згодом повітряна тривога поширилась на весь Захід та Схід. Останньою "почервоніла" Донеччина. Виняток – лише Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Майже одразу після сигналу з'явились повідомлення про вибухи в Запоріжжі. Місцевих жителів просять не покидати укриттів. Чекаємо на офіційну інформацію від влади. Також, ймовірно, вибухи чули і в Білій Церкві, що на Київщині. Можливо, в області спрацювала ППО.

Карта повітряних тривог / Скриншот з карти Вадима Клименка