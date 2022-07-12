На Заході – можлива загроза ракетного удару. Сирени масово прозвучали близько 11:40.

До теми ЗСУ відігнали ворога біля Мазанівки та Долини: карта бойових дій станом на 12 липня

В яких областях оголосили про повітряну небезпеку

В укриттях варто перебувати жителям таких областей:

  • Житомирська,
  • Рівненська,
  • Волинська,
  • Тернопільська,
  • Львівська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівецька,
  • Закарпатська.

Дещо згодом сирени прозвучали і на частині Харківської області. Повітряна тривога на Луганщині триває вже близько 100 днів без перерви.

Карта тривог 12 липняКарта повітряних тривог 12 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка