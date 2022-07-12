На Заході – можлива загроза ракетного удару. Сирени масово прозвучали близько 11:40.
До теми ЗСУ відігнали ворога біля Мазанівки та Долини: карта бойових дій станом на 12 липня
В яких областях оголосили про повітряну небезпеку
В укриттях варто перебувати жителям таких областей:
- Житомирська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Львівська,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Закарпатська.
Дещо згодом сирени прозвучали і на частині Харківської області. Повітряна тривога на Луганщині триває вже близько 100 днів без перерви.
Карта повітряних тривог 12 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка