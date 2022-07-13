Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що дві крилаті ракети поцілили у цех у Дніпровському районі міста.

Раніше У всіх регіонах України була повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи

Після обстрілу виникла пожежа

Одразу після ракетного обстрілу виникла пожежа. Раніше було відомо про 7 поранених, проте ця кількість може збільшитись. На місці працюють усі відповідні служби, вони намагаються якомога швидше і ретельніше розібрати завали.

Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть перебувати люди,

– сказав Старух.