Цього разу під удар потрапила школа села Приморське на Запоріжжі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Снаряд на подвір'ї школи

За інформацією ОВА, боєприпас поцілив у подвір'я школи. Таким чином окупанти її "демілітаризували". Будівля навчального закладу має серйозні руйнування.



росія обстріляла школу на Запоріжжі / Фото ОВА

Крім того, постраждали декілька житлових будинків. Згорів легковий автомобіль.

Попередньо відомо, що поранення отримала одна людина.

росія обстрілює школи в Україні

Атака на школу на Запоріжжі не перша. росіяни чомусь часто так роблять, оскільки руйнують все живе та красиве. Наприклад, обстрілювали школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град" з магнієвим зарядом. На той момент це була вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

А вранці 4 липня російські війська атакували Харків ракетами. Під ворожий вогонь потрапив Шевченківський район та місцева школа. Від навчального закладу залишились лише руїни. Рятувальники розбирали завали, вночі, коли стався обстріл, школа була порожня.

Також одним з останніх цинічних обстрілів росіян був ракетний удар ввечері 9 липня по Часовому Яру, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти" – всі по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

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