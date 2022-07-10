На этот раз под удар попала школа села Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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Снаряд во дворе школы

По информации ОВА, боеприпас попал во двор школы. Таким образом, оккупанты ее "демилитаризовали". Здание учебного заведения имеет серьезные разрушения.

русский снаряд прилетел во двор школы
россия обстреляла школу в Запорожской области / Фото ОВА

Кроме того, пострадали несколько жилых домов. Сгорел легковой автомобиль.

Предварительно известно, что ранения получил один человек.

россия обстреливает школы в Украине

  • Атака на школу в Запорожской области не первая. россияне почему-то часто так делают, поскольку разрушают все живое и красивое. К примеру, обстреливали школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град" с магниевым зарядом. К тому моменту это была уже третья школа, уничтоженная россиянами в этом городе. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около 200 школ.
  • А утром 4 июля российские войска атаковали Харьков ракетами. Во вражеский огонь попал Шевченковский район и местная школа. От учебного заведения остались только развалины. Спасатели разбирали завалы, ночью, когда произошел обстрел, школа была пуста.
  • Также одним из последних циничных обстрелов россиян был ракетный удар вечером 9 июля по городу Часов Яр, что в Донецкой области. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 "прилета" – все по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

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