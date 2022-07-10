На этот раз под удар попала школа села Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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Снаряд во дворе школы

По информации ОВА, боеприпас попал во двор школы. Таким образом, оккупанты ее "демилитаризовали". Здание учебного заведения имеет серьезные разрушения.



россия обстреляла школу в Запорожской области / Фото ОВА

Кроме того, пострадали несколько жилых домов. Сгорел легковой автомобиль.

Предварительно известно, что ранения получил один человек.

россия обстреливает школы в Украине

Атака на школу в Запорожской области не первая. россияне почему-то часто так делают, поскольку разрушают все живое и красивое. К примеру, обстреливали школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град" с магниевым зарядом. К тому моменту это была уже третья школа, уничтоженная россиянами в этом городе. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около 200 школ.

А утром 4 июля российские войска атаковали Харьков ракетами. Во вражеский огонь попал Шевченковский район и местная школа. От учебного заведения остались только развалины. Спасатели разбирали завалы, ночью, когда произошел обстрел, школа была пуста.

Также одним из последних циничных обстрелов россиян был ракетный удар вечером 9 июля по городу Часов Яр, что в Донецкой области. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 "прилета" – все по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

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