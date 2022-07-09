В Харькове слышны взрывы воздушной тревоги не объявляли

Утро 9 июля беспокойно для жителей Харькова. В городе слышны взрывы, хотя о воздушной тревоге объявления не было.

Об этом сообщают местные корреспонденты. Что стало причиной взрывов, пока неизвестно.

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Риск атак все еще высок

Следует понимать, что риск ракетных, а также артиллерийских атак все еще очень высок. Поэтому крайне важно не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге. Как только соответствующее сообщение поступило-отправляйтесь немедленно в укрытие. Оставаться в нем следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Не менее важно делать все для того, чтобы не быть сообщником врага. Поэтому ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте на видео работу ПВО, или "прилеты". Если же вы это таки сняли, то не выкладывайте в сети. Это уменьшит возможность врага корректировать огонь.