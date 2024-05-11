О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов. Детали читайте в материале 24 Канала.
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Взрывы в Харькове
В Харьковской области начали раздаваться сигналы воздушной тревоги в 20:54.
Примерно через 10 минут в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Там отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
А уже в 21:10 там сообщили об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!,
– написали в Воздушных силах.
Тогда же в своем телеграм-канале Игорь Терехов, мэр Харькова, написал, что в Харькове был слышен взрыв.
"Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – написали в полиции Харьковской области.
Также там отметили, что нельзя выкладывать фото и видео попаданий.
Прилет в пригороде,
– написал Игорь Терехов о 21:13.
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- Глава Харьковской ОВА, отметил, что российские захватчики в 03:20 нанесли удар по Харькову.
- По его словам, возник пожар в 3 частных домах. Он отметил, что предварительно повреждены 12 частных жилых домов.
- Кроме этого, к сожалению, в результате удара оккупантов по городу были пострадавшие. "Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс", – отметил он.