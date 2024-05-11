Про вибухи повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Вибухи в Харкові

В Харківській області почали лунати сигнали повітряної тривоги о 20:54.

Приблизно через 10 хвилин в Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Там зауважили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

А вже о 21:10 там повідомили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!,

– написали в Повітряних силах.

Тоді ж в своєму телеграм-каналі Ігор Терехов, мер Харкова, написав, що у Харкові було чутно вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – написали в поліції Харківської області.

Також там наголосили, що не можна викладати фото і відео влучань.

Приліт у передмісті,

– написав Ігор Терехов о 21:13.

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