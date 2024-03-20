В Харькове снова прогремел взрыв

Харьков второй раз за сегодня находится под российским ударом. О взрывах в городе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Полиция Харьковской области также сообщает о звуках взрывов.

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Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,

– написали в полиции.

Россияне атакуют Харьков

Сегодня, 20 марта, около 13:00 российские войска уже ударили ракетой по Холодногорскому району Харькова.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что россияне использовали ракету Х-35 для атаки на город. В результате атаки были повреждены пятиэтажное здание, типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, автомобиль.

В 21:30 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 9. Также известно о 5 погибших.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, на месте удара возник довольно большой серьезный пожар.