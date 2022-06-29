В Харькове снова прогремели взрывы: будьте осторожны

Российские военные продолжают обстреливать Харьков. В городе 29 июня вновь прогремели взрывы. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях, если это возможно.

В Харькове 29 июня в 10:36 объявили о воздушной тревоге. Спустя более часа в городе прогремели взрывы. Их слышали сразу в двух районах города. Речь идет об Индустриальном и Немышлянском.

Читайте также Ракетный удар по Николаеву, жертвы под завалами СТО в Днепре: основное за 126 день войны

Напомним, что риск ракетных атак, а также артиллерийских обстрелов чрезвычайно высок. Поэтому в случае оповещения о возможном ударе врага, следует тотчас же отправляться в укрытие. Там нужно находиться до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Если же вы стали свидетелем ракетного обстрела или работы ПВО – не делайте фото и видео. Более того, ни в коем случае не выкладывайте их в социальные сети в тех случаях, когда таки сняли "прилет" или эффективную работу украинской защиты. Не становитесь соучастником преступления.



На момент взрывов в Харькове звучали сирены / Скриншот vadimklimenko

Оккупанты атаковали Николаев 29 июня

Напомним, что утром 29 июня враг нанес ракетный удар по Николаеву. По городу российские военные выпустили суммарно восемь ракет. Они попали в разные места, но одна из них – в многоэтажный дом.

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, погибли трое жителей дома. Еще пятеро получили ранения. Также травмирован один из спасателей, прибывший на место происшествия.

Напомним, что ракетный удар по Николаеву враг нанес тогда, когда в городе звучала воздушная тревога. Сирены слышали на Юге Украины. Известно также, что взрывы были и в Херсоне. Но поскольку он временно оккупирован, то ни о каких предупреждениях и речи быть не может.

Достойно внимания – что известно о жертвах атаки по Николаеву: смотрите видео