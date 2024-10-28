В Харькове прогремела серия взрывов: есть попадание в многоэтажный дом

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и управляемыми авиабомбами, в том числе под ударом оказался Харьков. В городе слышались громкие взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове слышали ряд взрывов

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​ориентировочно в 01:59. Воздушные силы сообщали об угрозе ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" и КАБами. Вскоре там услышали взрывы. Сначала о том, что было громко, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны – враг может произвести повторный обстрел,

– сообщил он.

Соответствующие данные подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов: "Взрывы в Харькове! Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

По предварительной информации от Терехова, есть попадания в Холодногорском районе в 9-ти этажный жилой дом. Там вспыхнул пожар и частичное разрушение здания. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.

Как отметил мэр, сейчас на месте работают все соответствующие службы.Олег Синегубов позже уточнил, что попадание было зафиксировано рядом с жилым домом. В результате атаки повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар.

Один мужчина получил ранение стеклом, его госпитализировали.

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К слову, незадолго до этого враг атаковал Харьков управляемыми авиационными бомбами. По данным местных властей, россияне нанесли четыре удара по городу в трех районах, попадания и пострадавшие, некоторых из них пришлось госпитализировать.