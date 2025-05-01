В Харькове снова раздаются взрывы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Несут смерть для гражданских: чем опасны новые российские дроны "Молния" и как им противодействовать

Что известно о ночной атаке БпЛА на Харьков

Так, в Харькове около 1:54 прозвучала серия взрывов. В это время город находился под атакой российских БпЛА.

Мониторинговые паблики предупреждали о новой волне "Шахедов" с востока – возле города фиксировали около десятка вражеских дронов-камикадзе. Воздушные силы отмечали, что курс дронов южный/юго-западный.

Кстати, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова. По его словам, на месте возник пожар, работают экстренные службы. Вызовов относительно пострадавших не поступало.