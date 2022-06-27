В Харькове снова сообщают о сильных взрывах

Россияне до сих пор беспощадно обстреливают Харьков. Местные жители в очередной раз сообщили, что слышали звуки взрывов.

Сейчас на Харьковщине продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 23:01.

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В Харькове слышат взрывы

Через несколько минут после объявления воздушной тревоги на Харьковщине местные жители областного центра начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов. Сейчас их зафиксировали уже 5.

Пока неизвестно, были ли это звуки очередных "прилетов" вражеских ракет, или работа системы противовоздушной обороны. Пока официальной информации на этот счет нет.

По информации "Суспільне" незадолго перед взрывами в Харькове из российского Белгорода состоялся запуск ракет. Оккупанты часто бьют по городу именно оттуда, ведь Белгород расположен всего в 80 километрах от Харькова.

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Во время воздушной тревоги не стоит распространять фото или видео с мест обстрелов, если они произойдут. Также не следует обнародовать адреса "прилетов" вражеских снарядов, ведь такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в области не прошло ни одного дня без обстрелов оккупантов.

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Сегодня враг обстрелял Немышлянский, Салтовский, Основянский и Киевский районы Харькова. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка,

– отметил Синєгубов.

Он напомнил, что также россияне совершили ужасный террор в Кременчуге. Вражеская ракета попала в торговый центр, где находились более 1000 человек.

"Сегодня также провели очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий области. Всего было эвакуировано 783 человек, среди них 218 детей. Спасибо всем службам, волонтерским организациям и всем, кто был вовлечен в эвакуацию", – добавил председатель ОВА.

Он подчеркнул, что украинские военные надежно держат позиции и метр за метром выжимают оккупантов к российской границе. Россияне пытались проводить штурм на Харьковском направлении, однако отступили, понеся большие потери.

В то же время наши бойцы держат позиции на Изюмском направлении. ВСУ не дают оккупантам продвинуться ближе к Харькову.

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