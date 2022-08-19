В Харькове сообщают о сильных взрывах: в некоторых районах пропал свет

Жители Харькова сообщили о мощных взрывах к утру 19 августа. Вероятно, "прилет" был до объявления тревоги.

Місцеві пишуть про влучання 4 ракет. Проте наразі влада це не підтверджувала. Ввечері напередодні теж повідомляли про вибухи в Харкові, проте тоді не було інформації про наслідки.

Відповідно до публікацій у мережі, після одного з ранкових прильотів виникла пожежа. Над частиною міста здійнялася хмара диму.

У деяких районах Харкова відключилося електропостачання.