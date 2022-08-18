Кроме этого, попали в общежитие в Салтовском районе. В результате обстрелов Харькова погибли 17 человек. Журналисты 24 канала побывали на месте происшествия.

Важно Утром россияне попали в общежитие в Слободском районе Харькова: есть 3 жертвы и 18 раненых

Общежитие превратилось в руины

Так, утром в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Спасатели целый день разбирали завалы. К сожалению, 4 человека погибли, еще 22 получили ранения.

На месте общежития – завалы. Люди в отчаянии на фото видно, как они собирают остатки своих вещей.

Последствия обстрела общежития в Слободском районе / Фото Анны Черненко, 24 канал:

Сильные обстрелы Харькова и области: что известно

Вечером 18 августа оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. Ударили по общежитию, где жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.

Общежитие разрушено до основания. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали "Искандером". На Салтовке погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

18 августа россияне обстреляли город Красноград Харьковской области. Погибли два человека, еще трое – ранены. В собственном доме погибли супруги.

Детальнее – новые подробности об ударах по общежитиям в Харькове: видео