Крім цього, влучили в гуртожиток в Салтівському районі. Внаслідок обстрілів Харкова загинули 17 людей. Журналісти 24 каналу побували на місці подій.
Важливо Зранку росіяни влучили у гуртожиток в Слобідському районі Харкова: є 4 жертви та 18 поранених
Гуртожиток перетворився на руїни
Так, вранці у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Рятувальники цілий день розбирали завали. На жаль, 4 людини загинули, ще 22 зазнали поранення.
На місці гуртожитку – завали. Люди у розпачі, на фото видно, як вони збирають залишки своїх речей.
Наслідки обстрілу гуртожитку у Слобідському районі / Фото Анни Черненко, 24 канал:
Сильні обстріли Харкова та області: що відомо
- Ввечері 18 серпня окупанти вгатили по Салтівському району Харкова. Вдарили по гуртожитку, де жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.
- Гуртожиток зруйнований вщент. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували "Іскандером". На Салтівці загинули 13 людей, ще 20 зазнали пораненя.
- 18 серпня росіяни обстріляли місто Красноград на Харківщині. Загинули двоє людей, ще троє – поранені. У власному бідинку загинуло подружжя.
Детальніше – нові подробиці про удари по гуртожитках у Харкові: відео