Харьковчане отметили, что слышали целый ряд мощных взрывов. В 19:51 раздался отбой воздушной тревоги.

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Предварительные обстрелы

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко рассказала, что враги 23 июля утром 2 раза били из артиллерии. В результате єтого есть разрушение в центральной части города. По предварительной информации, россияне применили установку "Гиацинт-Б" – советскую ствольную пушку калибром в 152 миллиметра.

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Атака 21 июля

россияне из артиллерии нанесли удар по Харькову. Они ударили по одному из медицинских учреждений города. Как следствие – есть раненые и убитые мирные жители. Обстрел произошел 21 июля в 9:29 за минуту до объявления воздушной тревоги. Поэтому руководитель областной военной администрации Олег Синегубов призвал людей не выходить на улицу без необходимости.

По словам мэра Игоря Терехова, оккупанты стреляли по густонаселенному району города. Сразу после атаки люди сообщали о пожарах. К сожалению, под удары врагов попали люди, ожидавшие транспорт на остановке. В Харьковском горсовете отметили, что россияне убили 4 человека и ранили 25 человек.

Убили ребенка

россияне 20 июля убили в Харькове троих человек. Среди них – 13-летний мальчик. Его 15-летняя сестра получила тяжелые ранения. Оккупанты попали в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

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