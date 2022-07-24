Харків'яни зазначили, що чули низку потужних вибухів. О 19:51 пролунав відбій повітряної тривоги.

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Попередні обстріли

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко розповіла, що вороги 23 липня вранці 2 рази гатили з артилерії. Внаслідок цього є руйнування у центральній частині міста. За попередньою інформацією, росіяни застосували установку "Гіацинт-Б" – радянську ствольну гармату калібром у 152 міліметри.

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Атака 21 липня

росіяни з артилерії завдали удар по Харкову. Вони вгатили по одному з медичних закладів міста. Як наслідок – є поранені та вбиті мирні мешканці. Обстріл трапився 21 липня о 9:29, за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Через це керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав людей не виходити на вулицю без нагальної потреби.

За словами мера Ігоря Терехова, окупанти стріляли по густонаселеному району міста. Одразу після атаки люди повідомляли про пожежі. На жаль, під удари ворогів потрапили люди, які чекали транспорт на зупинці. У Харківській міськраді зазначили, що росіяни вбили 4 людей та поранили 25.