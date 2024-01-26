Занятия проходят в выходные дни в тех же помещениях 5 станций харьковского метрополитена, в которых в будние дни проходят обучение школьников. Об этом 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Каково обучение в метросадике

Создание подготовительных групп для дошкольников в харьковском метро– это очень яркий и интересный проект, для десятков детей и родителей стал определенным возвращением к нормальной жизни.

"Каждый квадратный метр (учебных помещений харьковского метрополитена – 24 Канал) используется на все 100%. Туда же приводят и выпускников, чтобы ознакомить их с высшими учебными заведениями, а также (проводят мероприятия по – 24 Канал) профессиональной специализации", – рассказала корреспондентка.

Такие мероприятия помогают привлекать харьковских детей и подростков в социальную коммуникацию. Важно также, что в каждом таком учебном центре харьковской подземки работают психологи, тьюторы и медперсонал. Это помогает обеспечивать детей комфортом и заботой.

"Здесь (в начальном помещении метрополитена– 24 Канал) совершенно безопасной Очень хорошо, что детей никуда не "дергают" (во время воздушных тревог – 24 Канал). У них есть свой кабинет, они пришли и спокойно учатся, – поэтому конечно, здесь лучше, чем даже просто сидеть дома", – рассказала 24 Каналу Валерия, одна из мам дошкольников подземки.

Кроме проектов МетроШколы и метросадиков, в Харьковской области также пытаются реализовать проекты с безопасными учебными пространствами. Так, в городках Люботин и Коротичи строят специальные подземные укрытия., в которых смогут находиться и учиться 400– 500 детей.

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