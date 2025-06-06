В Харькове, вероятно, два раза прилетело по промзоне Киевского района, – мэр

Враг атакует Харьковскую область дронами и авиабомбами вечером 6 июня. Мэр города сообщил, что россияне, вероятно, два раза ударили по промзоне в Киевском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Россияне нанесли удар по Харькову

По словам Игоря Терехова, детали относительно российского удара уточняются. В Воздушных силах сообщали, что враг атакует Харьковскую область беспилотниками – по ним работали силы ПВО.

Предварительно – прилет по промзоне в Киевском районе,

– заявил мэр.

Он добавил, что информация о пострадавших по состоянию на 18:52 не поступала.

Вскоре после сообщения Игоря Терехова жители Харькова снова услышали взрывы. Мэр города рассказал, что враг атакует КАБами. Он сообщил о повторном прилете по промзоне Киевского района.

Напомним, что в ночь на 5 июня россияне массированно ударили по Харькову. Вражеские дроны тогда пришлись на многоквартирные дома. Оккупанты атаковали ударными беспилотниками, а также запустили ракету Х-35, которая попала в землю.