В Харькове, вероятно, два раза прилетело по промзоне Киевского района, – мэр
- 6 июня враг атаковал Харьковскую область беспилотниками и авиабомбами, вероятно, дважды ударив по промзоне Киевского района Харькова.
- На момент 18:52 информации о пострадавших не поступало, а детали удара еще уточняются.
Враг атакует Харьковскую область дронами и авиабомбами вечером 6 июня. Мэр города сообщил, что россияне, вероятно, два раза ударили по промзоне в Киевском районе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
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Россияне нанесли удар по Харькову
По словам Игоря Терехова, детали относительно российского удара уточняются. В Воздушных силах сообщали, что враг атакует Харьковскую область беспилотниками – по ним работали силы ПВО.
Предварительно – прилет по промзоне в Киевском районе,
– заявил мэр.
Он добавил, что информация о пострадавших по состоянию на 18:52 не поступала.
Вскоре после сообщения Игоря Терехова жители Харькова снова услышали взрывы. Мэр города рассказал, что враг атакует КАБами. Он сообщил о повторном прилете по промзоне Киевского района.
Напомним, что в ночь на 5 июня россияне массированно ударили по Харькову. Вражеские дроны тогда пришлись на многоквартирные дома. Оккупанты атаковали ударными беспилотниками, а также запустили ракету Х-35, которая попала в землю.