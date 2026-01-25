В Харькове – взрывы: дрон попал в многоэтажку возле ТЦ в Салтовском районе
- В Харькове россияне атаковали многоэтажку возле торгового центра дронами.
- Это уже пятый удар беспилотниками по городу с начала суток, пострадали люди.
Россияне посреди дня атаковали Харьков, использовав ударные беспилотники. В результате этого произошло попадание в торговый центр.
Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов и корреспонденты Суспильного. С начала суток это уже пятый удар беспилотником по городу.
Что известно об ударе по Харькову?
Воздушная тревога для Харьковского района объявлена еще с около 09:58. В Воздушных силах ВСУ на тот момент сообщали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра с восточного направления.
Ориентировочно в 14:43 там уточнили о дроне, который двигался на Харьков с востока. Уже в 14:45 появилась первая информация о том, что в городе было громко. Через несколько минут обнародовали сообщение о серии взрывов.
– говорится в сообщении.
Какие последствия атаки на Харьков?
Вскоре после этого Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона в торговый центр в Салтовском районе города. Впоследствии мэр уточнил, что на самом деле произошло попадание в многоэтажку рядом с ТЦ.
В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие,
– написал Терехов.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщает об одном пострадавшем. По его словам, удар пришелся на Киевский район города. Пока точно неизвестно, идет ли речь об одном и том же попадании.
Что этому предшествовало?
- Город находится под атакой с утра. До этого противник шарахнул по Холодногорскому району. Впоследствии взрывы прозвучали также и в Индустриальном районе Харькова. Попадание было на границе с пригородом.
- После этого террор города продолжился. Враг ударил дронами по Слободскому и Немышлянскому районам. Россияне, в частности, попали в частный жилой дом. На месте работают соответствующие службы.
- Накануне Харьков также подвергся массированной атаке с воздуха, враг применил 25 БПЛА. В результате этого пострадали по меньшей мере десяток людей, а также повреждены несколько зданий гражданской инфраструктуры.