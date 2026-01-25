В Харькове – взрывы: дрон попал в многоэтажку возле ТЦ в Салтовском районе

Россияне посреди дня атаковали Харьков, использовав ударные беспилотники. В результате этого произошло попадание в торговый центр.

Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов и корреспонденты Суспильного. С начала суток это уже пятый удар беспилотником по городу.

Смотрите также Непрерывный террор "Шахедами" продолжается: какие последствия атаки

Что известно об ударе по Харькову?

Воздушная тревога для Харьковского района объявлена еще с около 09:58. В Воздушных силах ВСУ на тот момент сообщали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра с восточного направления.

Ориентировочно в 14:43 там уточнили о дроне, который двигался на Харьков с востока. Уже в 14:45 появилась первая информация о том, что в городе было громко. Через несколько минут обнародовали сообщение о серии взрывов.

В Херсоне в третий раз раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Какие последствия атаки на Харьков?

Вскоре после этого Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона в торговый центр в Салтовском районе города. Впоследствии мэр уточнил, что на самом деле произошло попадание в многоэтажку рядом с ТЦ.

В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие,

– написал Терехов.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщает об одном пострадавшем. По его словам, удар пришелся на Киевский район города. Пока точно неизвестно, идет ли речь об одном и том же попадании.

Что этому предшествовало?