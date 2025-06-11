В Харькове загорелось здание ТЦК
- В Харькове произошел масштабный пожар в здании Новобаварского ТЦК, причины которого остаются неизвестными.
- Местные СМИ предполагают, что в здание мог попасть российский БпЛА "Молния", но ГСЧС это не подтверждает.
В здании Новобаварского ТЦК в Харькове возник масштабный пожар. Инцидент случился вечером 11 июня.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
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Что известно о пожаре в ТЦК
В Харькове возник масштабный пожар в Новобаварском ТЦК. Сейчас на месте работают все экстренные службы. Правда, причина его возникновения остается неизвестной.
Пожар в ТЦК Харькова: смотрите видео
В то же время местные СМИ сообщают о том, что в здание ТЦК мог попасть российский БпЛА "Молния", который в это время летал над Харьковом. В частности, источника "РБК-Украина" сообщают о том, что пожар произошел "из-за попадания молнии".
Заметим, что в ГСЧС в комментарии для 24 Канала подтвердили информацию о пожаре, однако отметили, что это не следствие вражеского попадания
Больше деталей в ГСЧС не предоставили.
Напомним, что в ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара погибли 2 человека, еще 54 – пострадали.