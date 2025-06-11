В Харькове загорелось здание ТЦК

В здании Новобаварского ТЦК в Харькове возник масштабный пожар. Инцидент случился вечером 11 июня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о пожаре в ТЦК

В Харькове возник масштабный пожар в Новобаварском ТЦК. Сейчас на месте работают все экстренные службы. Правда, причина его возникновения остается неизвестной.

Пожар в ТЦК Харькова: смотрите видео

В то же время местные СМИ сообщают о том, что в здание ТЦК мог попасть российский БпЛА "Молния", который в это время летал над Харьковом. В частности, источника "РБК-Украина" сообщают о том, что пожар произошел "из-за попадания молнии".

Заметим, что в ГСЧС в комментарии для 24 Канала подтвердили информацию о пожаре, однако отметили, что это не следствие вражеского попадания

Больше деталей в ГСЧС не предоставили.

Напомним, что в ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара погибли 2 человека, еще 54 – пострадали.