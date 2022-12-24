Познакомились в военкомате: в Харькове обручились защитник Бахмута и военная медик

Украинский военный Михаил приехал из Бахмута, чтобы жениться на любимой Елене, она тоже скоро может отправиться на передовую, девушка – военный медик. Они познакомились в военкомате и сразу поняли, что предназначены друг для друга.

Любовь проверена войной

Знакомые говорят, что эта пара – это та же любовь с первого взгляда. Корреспондентка 24 канала Анна Черненко зафиксировала первые счастливые мгновения супругов.

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Их церемония, как и все военные браки сейчас, кратка, но эмоциональна. В кругу семьи и собратьев.

Были соседями, но познакомились в военкомате

Невеста Елена делится, что никогда особенно не мечтала о свадьбе, но война изменила взгляды девушки.

Я никогда не планировала свою свадьбу, никогда не мечтала о ней. А вот как. Военное время, пожалуй, как-то иначе ценишь жизнь и все происходящее

– рассказала Елена.

Говорит, что с мужем они фактически соседи жили через дорогу, но не знали друг друга, а на службе познакомились.

"Если он не на нуле, то можно более-менее, хоть раз в день пообщаться, а когда он там, связи нет", - добавила девушка.

Чувственная история военного и медикини: видео

Михаил рассказал, что сразу почувствовал, что Елена – его будущая жена. И радуется женитьбе. Говорит, "хоть что-то в этом году будет хорошее".

Когда она к нам приехала, это все было в военной ситуации, думаю: ясно, значит, мое! После знакомства прошло совсем мало времени, как говорится, если твое, надо брать сразу,

– вспомнил Михаил.

Впереди у молодых "медовая неделя"

Через неделю мужчине возвращаться на самый горячий участок фронта. Жена не исключает, что отправится туда же. Но пока у обеих "медовая неделя".

Луна – не разрешает служба, но после победы пара обязательно догонит свое.