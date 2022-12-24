Кохання перевірене війною
Знайомі говорять, що ця пара – це те саме кохання з першого погляду. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко зафіксувала перші щасливі митті подружжя.
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Їх церемонія, як і всі військові шлюби зараз, коротка, але емоційна. У колі сім'ї та побратимів.
Були сусідами, але познайомились у військкоматі
Наречена Олена ділиться, що ніколи особливо й не мріяла про весілля, але війна змінила погляди дівчини.
Я ніколи не планувала своє весілля, ніколи не мріяла про нього. А воно ось як. Воєнний час, мабуть, якось інакше цінуєш життя і все, що відбувається,
– розповіла Олена.
Каже, що з чоловіком вони фактично сусіди, жили через дорогу, але не знали один одного, а на службі познайомились.
"Коли він не на нулі, то можна більш-менш, хоч раз в день поспілкуватись, а коли він там, то зв'язку немає", – додала дівчина.
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Михайло ж розповів, що відразу відчув, що Олена – його майбутня дружина. І радіє одруженню. Каже, "хоч щось у цьому році буде хороше".
Коли вона до нас приїхала, це все було у воєнній ситуації, думаю: ясно, значить моє! Після знайомства минуло зовсім мало часу, як кажуть, якщо твоє, треба брати відразу,
– пригадав Михайло.
Попереду у молодих "медовий тиждень"
За тиждень чоловіку повертатися на найгарячішу ділянку фронту. Дружина не виключає, що відправиться туди ж. Але поки в обох "медовий тиждень".
Місяць – не дозволяє служба, але після перемоги пара обов'язково наздожене своє.