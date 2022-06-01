В Харьковской области есть места, где ВСУ уже вышли на границу с Россией

Сейчас на территории Харьковщины уже несколько точек, где наши защитники вышли на границу с Россией. Враг там начал менять тактику.

Детальнее ситуацию описал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

Недавно Господин президент, мы пришли, – один из батальонов терробороны ВСУ вытеснил россиян за границу

Чего добивается враг в регионе

В Харьковской области сейчас нет активных боевых действий. Однако россияне там начали "вкапываться", то есть делать укрепления. В настоящее время россияне в регионе изменили свою тактику.

Это постоянные обстрелы, это содержание наших войск в постоянном напряжении и оттягивание наших подразделений. Но в Харьковской области уже есть места, где наши военнослужащие вышли на границу с Россией,

– рассказал Мотузяник.

По его словам, россияне не уменьшают напряжение в регионе только для того, чтобы подразделения ВСУ оттуда не перевели на другое направление. Также там делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии.

Россияне роют окопы на своей территории

Кроме этого, по словам спикера Минобороны, сейчас Россияне начали делать укрепления на своей территории. Эти театральные действия в приграничной зоне начались для того, чтобы показать возможность вторжения на русские земли.

Каков уровень угрозы из Беларуси

Пока наша разведка не видит реальной возможности возобновления наступления со стороны белорусских границ. По крайней мере, на 1 июня там нет подразделений, которые реально готовят к наступлению. Однако там тоже держится уровень напряжения, чтобы определенным образом сковать возможности перевода наших войск.

Однако Мотузяник подчеркнул, что до сих пор достаточно велик уровень угрозы ракетных ударов из Беларуси. Сейчас на территории страны развернуты ракетные комплексы "Искандер", которые могут атаковать в любой момент.

Обстрелы Харьковщины не прекращаются

Россияне в Харьковской области в основном атакуют не позиции наших защитников, а мирные населенные пункты. Так 31 мая по Золочеву там били более 10 часов.

Начали раздаваться взрывы возле городка в 8 часов утра и ни на миг не прекращались до 18:00. В результате этих обстрелов пострадала 73-летняя женщина. Также погибла 74-летняя местная жительница, в дом которой попал снаряд гаубицы.

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