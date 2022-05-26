В Харьковской области украинские воины "приземлили" два беспилотника россиян

Несмотря на яростное наступление русской армии, наши защитники продолжают бороться. Они наносят врагу большие потери в живой силе и технике.

Об очередных успехах в уничтожении врага сообщили воины из Харьковской области. В штабе обороны Харькова рассказали, что наши военные сбили два беспилотника врага.

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Беспилотники летали у границы

Согласно информации, в Харьковской области вблизи государственной границы с Россией украинские военные сбили два российских беспилотника типа "Орлан".

Это произошло сегодня, 26 мая, около 11:30. В это время местные жители массово сообщали о звуках взрывов. Это была работа нашей системы противовоздушной обороны.

Также примерно в то же время в российском Белгороде, граничащем с Украиной, еще раз россияне говорили, что слышат "хлопки". Но они так и живут сами со своими ужасами. Ведь власть им ничего не объясняет. Те в панике роют окопы.

Потери российских оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на утро 26 мая сообщил, что количество ликвидированных российских оккупантов выросло уже до 29 600. За последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 150 захватчиков. При этом потери в технике также немалые. ВСУ продолжают держать эту тенденцию.

Также уже легендарной по примеру Чернобыевки стала Белогоровка в Луганской области. Там российские кафиры строили переправу через Северский Донец. Делали это не слишком успешно и постоянно в одном и том же месте. Соответственно, наши воины их каждый раз разбивали. СМИ обнародовали цифру, сколько россиян могли уничтожить во время такого безумия. Речь идет о 400 захватчиках примерно.

Несладко россиянам и на Юге, который они тоже захватили. Потому непрошеных гостей ликвидируют всеми возможными силами. На этих землях активизировалось партизанское движение. За 25 мая нашим военным удалось ликвидировать на Юге около 20 солдат врага. Цифра раненых неизвестно.

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