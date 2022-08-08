Артиллерия Нацгвардии отправила в ад оккупантов

Соответствующее видео было опубликовано Восточным оперативно-территориальным объединением НГУ. Военные отметили, что оккупанты именно выгружали боеприпасы, которые тоже успешно уничтожили.

Внимание Оккупанты неудачно штурмовали Бахмут, Зайцево, Яковлевку: карта боевых действий по состоянию на 8 августа

Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад с боеприпасами на севере Харьковской области,

– сообщили военные.

Разведчики обнаружили место базирования подразделения русских оккупационных войск. После этого зафиксирован факт разгрузки артиллерийских боеприпасов.

Демилитаризация складов тоже успешна

Гвардейцы передали координаты цели украинским артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской россии.

Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация склада артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре,

– добавили бойцы.

Успехи ВСУ

По состоянию на 166-й день войны украинские защитники уничтожили уже 42 340 захватчиков. Только за минувшие сутки "двухсотыми" стали 140 оккупантов.

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке. Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.