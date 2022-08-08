Артилерія Нацгвардії відправила до пекла окупантів

Відповідне відео опублікувало Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ. Військові зауважили, що окупанти саме вивантажували боєприпаси, які теж успішно знищили.

Увага Окупанти невдало штурмували Бахмут, Зайцеве, Яковлівку: карта бойових дій станом на 8 серпня

Аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил при підтримці танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області,

– повідомили військові.

Розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ. Після цього зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів.

Демілітаризація складів теж успішна

Гвардійці передали координати цілі українським артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту "доброї волі" непроханих гостей із фашистської росії.

Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі,

– додали бійці.

Успіхи ЗСУ

Станом на 166 день війни українські захисники знищили вже 42 340 загарбників. Лише за минулу добу "двохсотими" стали 140 окупантів.

У ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. Під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці. Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами.