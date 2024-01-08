В Харьковской области взрывы: Россия снова бьет ракетами C-300 с Белгородской области

Вечером 8 января русские военные атаковали Харьковскую область. Известно, что в области раздались взрывы. Предварительно регион под ударом ракет С-300 из Белгородской области.

Местные телеграм-каналы начали сообщать о вылетах из Белгородщины около 20:27. А через несколько минут стало известно, что в Харьковской области прогремели взрывы.

Читайте также Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами" и не только: все, что известно об обстреле 8 января

Харьковщина под атакой врага

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 20:29 обратился к жителям региона. Он призвал их находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграмме "Генерал Марсель" в 20:35 написал, что "сейчас чисто". В то же время, он отметил, что угроза повторных вражеских ударов для жителей Харьковщины сохраняется. Следовательно, призвал не покидать укрытий.

На Белгородщине – сирена

Обратим внимание, что параллельно воздушная тревога была объявлена на Белгородщине. Говорят, связана ли она с ракетной угрозой.

Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям региона. Он призвал их не подходить к окнам, если они находятся в квартирах.

Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или другое безопасное место,

– просит он россиян.

Затем сами же россияне начали выкладывать в сеть фото и видео. На некоторых из них видны непонятные обломки, падающие с неба. Наверное, снова россиянам на голову падают камни. Все как они любят.

Россияне с молниеносной скоростью снимают на видео работу своего так называемого ПВО. Ясное дело, что ролики оперативно делятся в сети, чтобы как можно больше людей вокруг могли насладиться праздничными фейерверками.

Захватчики не скрывают своих эмоций. Они поднимают голову к небу, смотрят на яркое зарево и смакуют нецензурными словами, чтобы передать свое внутреннее состояние. Обратим внимание, что весь героизм жителей страны-агрессора автоматически исчезает, когда взрываться начинает на их территории.

Если бить по Украине, то им не жалко ни одной ракеты. Готовы запускать их и по торговым центрам, и по школам, и по больницам. У себя же боятся просто необъяснимых бабахов и вспышек в небе.